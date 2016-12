(rtn) Herbert Knaup, Cristin König, Jessica Ohl, Stephan Schad sind in dem Stück "Hinter der Fassade" im St. Pauli Theater auf der Reeperbahn zu sehen. Premiere ist am 5. Dezember. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Florian Zeller gehört neben Yasmina Reza zu den erfolgreichsten Dramatikern Frankreichs. Nach „Die Wahrheit" und „Eine Stunde Ruhe" bringt das St. Pauli Theater nun eine weitere deutschsprachige Erstaufführung des Autors heraus. Und wieder taucht Zeller ein in die reiche französische Komödientradition.Seine Figuren stammen wieder, wie in den erfolgreichen französischen Film-Komödien der Gegenwart, aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft und belügen und betrügen sich, wie schon in den früheren Stücken Zellers. Doch diesmal machen sie die Zuschauer zu ihren Komplizen. Denn es erfährt ganz direkt, was die Personen wirklich denken und kann amüsiert beobachten, was davon dann übrig bleibt, in der Konfrontation mit dem Ehemann, der Frau, dem besten Freund.