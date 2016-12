(rtn) ESC-Teilnehmerin Carolina Gorun (28) hat ihre neue Liebe gefunden Die ehemalige ESC-Teilnehmerin und Schlageräengerin ist zurück in Deutschland. Station machte Carolina dieses Mal in Hamburg und hat sich sofort in die Hansestadt verguckt.





" Viele Leute sagen, Du kommst in die Stadt und wirst sie lieben. Sie haben recht, es gibt so viele schoene Plaetze und Orte hier. Die Eindruecke sind einfach ueberwaeltigend, ich kann das alles gar nicht so schnell verarbeiten. Alles ist so gross, so unglaublich schön. Ich liebe Hamburg." Bei eisigen Temperaturen, aber strahlendem Sonnenschein erkundete sie am Wochenende die Metropole.



Derzeit pendelt die gebürtige Moldawierin zwischen Hamburg und Hannover, um mit dem Erfolgsproduzenten Peter Jordan und einem Team von namenhaften Songschreibern den nächsten Schritt nach vorn zu machen. Die wenige Zeit, die zwischen den vielen Terminen bleibt, möchte sie jedoch sinnvoll nutzen. Außer Sightseeing steht auch ein Besuch auf einem der vielen Weihnachtsmärkte und Shoppen auf dem Programm.