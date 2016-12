Starpyramide für den guten Zweck

(rtn) Zum 31ten Mal hieß es am Wochenende: Vorhang auf für die von Peter Sebastian im Jahr 1985 ins Leben gerufene STARPYRAMIDE in der Harburger Friedrich-Ebert-Halle.





Der Erlös der gut vierstündigen Veranstaltung ging auch in diesem Jahr an das „Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V.“.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Peter Sebastian, Patrick Lindner, Carlo von Tiedemann, Hans-Hermann Thielke, Esther Filly, Guido Duehrkopp, Tim Engelke, Addi Lippert, Albert Darboven, Emmi und Herr Wilnowski, Harpo, Andy Grote, Andreas Ellermann, John Langley, Tom Astor, Joerg Jara und Herr Jensen