(rtn) Rund 20 nationale und internationale Stargäste aus den Bereichen Comic, Film & TV waren am vergangenen Wochenende in der Dortmunder Westfalenhalle zu Gast.



Die erste German Comic Con fand im Dezember statt. Mit rund 30.000 Besuchern war die Premiere in Dortmund restlos ausverkauft.



In diesem Jahr dabei waren: Jodi Lyn O'Keefe, Vampire Daries, Ron Perlmann, Hellboy, Son of Anarchy, Ron Perlmann, David Hasselhoff, Knight Rider, Baywatch, Andrew Lee Potts, Primeval, Gareth David-Lloyd, Torchwood, Ryan Hurst, Son of Anarchy,Anna Walton, Hellboy, Daniel Portmann, Games of Thrones, Hannah Spearritt, Primeval,Alan Harris, Star Wars, Mike Edmonds, Star Wars, Greyston Holt, Bitten, Danny Glover, Lethal Weapon