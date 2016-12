(rtn) Glücklicherweise haben Feuerwehrleute der FF Hoisdorf am Montagabend im Oetjendorfer Kirchenweg einen Kabelbrand im Kofferraum eines VW Golf gestoppt, bevor er das Auto in Brand setzten konnte.



Eine junge Autofahrerin war mit ihrem Wagen unterwegs, als sie in der Ortsmitte plötzlich einen Brandgeruch feststellte und den Rauch bemerkte der aus dem Kofferraum in den Innenraum ihres Autos zog. Sie fuhr an die rechte Straßenseite und alarmierte die Feuerwehr. Kurze Zeit später hatten die alarmierten Feuerwehrleute das Problem gelöst. Mit Musik im Auto ist aber erst einmal Schluss, der Kabelbrand hatte einen Kurzschluss des Verstärkers ausgelöst.



Im Einsatz waren: FF Hoisdorf, Rettungsdienst und Polizei