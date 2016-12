(rtn) Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurden in der Nacht in Kiel-Gaarden drei Hausbewohner verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Nach Angaben der Feuerwehr liefen gegen 22.33 Uhr die ersten Notrufe aus der Hofstrasse 15 ein. Als die ersten Feuerwehrleute kurze Zeit später am Brandort eintrafen, stand eine Wohnung bereits in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch einige Bewohner im Haus. Alle wurden von Feuerwehrleuten herausgeholt und vom Rettungsdienst betreut. Sechs Trupps löschten unter Atemschutz die Flammen ab. Insgesamt waren fünfzig Rettungskräfte an der Brandstelle eingesetzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.