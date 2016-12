(rtn) Taucher der Hamburger Polizei haben am Dienstag in der Binnenalster erneut nach der Tatwaffe gesucht, mit der am 16, Oktober 2016 der 16-jährige Schüler Victor E. an der Kennedybrücke ermordet wurde. Zwei Polizeiboote und mehrere Taucher waren im Einsatz.





Der Mord unter der Kennedybrücke hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Polizei präsentierte zwar nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 16 Jahre alten Jungen ein Phantombild, das den unbekannten Täter zeigen soll. Doch der erhoffte Durchbruch blieb bislang aus. Auch die inzwischen von der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesetzten 5000 Euro Belohnung blieben bisher ohne Erfolg.