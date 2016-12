(rtn) Bei Markus Lanz im ZDF sind Renate Künast, Gunther Emmerlich, Thomas Fricker, Chris Tall und Steffen Ufer in der Sendung zu Gast.

Renate Künast, Politikerin

Die Politikerin erhält häufig in sozialen Netzwerken Hass-Kommentare. Sie erklärt, wie sie damit umgeht und äußert sich zum Fall der ermordeten Freiburger Studentin.



Thomas Fricker, Journalist

Er ist Chefredakteur der Badischen Zeitung und sagt: "Die Gefahr ist groß, dass die Stimmung vergiftet wird." Fricker spricht über die aktuelle Situation in Freiburg.



Gunther Emmerlich, Sänger und Moderator

Gerade erschien seine Biografie "Spätlese - Eine Rücksicht ohne Vorsicht". Emmerlich erzählt von prägenden Momenten in seinem Leben und erklärt, warum politische Haltung wichtig ist.



Chris Tall, Comedian

Er sagt, dass Witze grundsätzlich über jeden möglich sein müssen. Tall erklärt, wann es für ihn Grenzen gibt, erzählt, wie er Comedian wurde und spricht über sein Programm.



Steffen Ufer, Rechtsanwalt

Viele Mörder hat er verteidigt. Ufer zählt zu den bekanntesten Strafverteidigern in Deutschland. Er erzählt von seinen Fällen und sagt, warum Gerechtigkeit keine Verhandlungssache ist. Quelle: ZDF