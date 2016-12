(rtn/ots) Am Mittwochvormittag hat ein Mann eine Frau auf offener Straße in Kronshagen angezündet. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.



Aus noch unbekanntem Motiv soll der Mann die Frau gegen 09 Uhr auf dem Gehweg an der Einmündung Eckernförder Straße / Eichkoppelweg mit einer noch unbestimmten Flüssigkeit übergossen und anschließend angezündet haben. Die Frau kam mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei könne über ihren Zustand zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Der Tatverdächtige wurde in Tatortnähe festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.



Die Kieler Mordkommission hat mit Unterstützung anderer Kriminal- und Schutzpolizisten aus Kiel und Kronshagen und der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Aussagen zu Hintergründen und Motiven der Tat sowie einer Beziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem oder personenbezogene Angaben werden derzeit von der Polizei noch nicht gemacht.