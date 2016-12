(rtn/ots) In Kronshagen bei Kiel ist eine Frau auf der Straße in Brand gesetzt worden. Sie erlag am Abend ihren schweren Verletzungen. Die Polizei nahm kurz nach der Tat den Ehemann der Frau fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41 Jahre alten Mann, der vor rund 20 Jahren aus Afrika nach Deutschland eingereist ist und einen unbefristeten Aufenthaltstitel hat. Das 38 Jahre alte Opfer ist die getrennt lebende Ehefrau des Mannes, die kurze Zeit nach ihm aus dem gleichen Land nach Deutschland eingereist ist. Beide haben ihren Wohnsitz seit vielen Jahren in Kiel.



Hintergründe und Motive stehen noch nicht abschließend fest. Hierzu werden weiterhin Vernehmungen durchgeführt. Eine Beziehungstat kann jedoch angenommen werden.



Es stehen zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Zeugen namentlich fest, die von der Kriminalpolizei befragt werden. Den Zeugen wurde das Angebot einer Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam unterbreitet, was teilweise auch angenommen wurde.



Am Tatort wurden umfangreiche Tatortarbeiten und Spurensicherungen durch das Kommissariat 6 der Kieler Kriminalpolizei durchgeführt.

Kiels Oberbrügermeister Ulf Kämpfer äußerte sich bestürzt über die Gewalttat in Kiel. "Diese unfassbar grausame Gewalttat erschüttert mich zutiefst. ....." "Ihre Kinder (7 und 3 Jahre alt) wurden durch das Jugendamt in eine sehr erfahrene Pflegefamilie gebracht.“