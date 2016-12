(rtn) Wolfgang Petersen war am Mittwochabend zu Gast bei DAS! auf dem roten Sofa.

Er ist einer der größten Hollywood-Stars made in Germany: Wolfgang Petersen hat in Deutschland und den USA Kinogeschichte geschrieben.





Vor 75 Jahren in Emden geboren, wusste Petersen schon als Jugendlicher, dass er Regisseur werden will. Nach dem Abitur studierte er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie und machte sich im Anschluss mit seinen Tatort-Inszenierungen einen Namen. "Reifezeugnis" gilt vielen als bester Film der Reihe.



Mit dem Jahrhundertwerk: "Das Boot" sorgt er weltweit für Furore. Die logische Konsequenz: der Ruf nach Hollywood. Nach Startschwierigkeiten sorgt er mit Blockbustern für klingelnde Kassen: von "In the line of fire" über "Outbreak" bis "Air Force One". Nun hat er einen deutschen Film mit Starbesetzung gedreht: "Vier gegen die Bank" mit Til Schweiger und Bully Herbig, der am 13.12.2016 in Berlin Premiere feiern wird. Quelle: NDR