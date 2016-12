(rtn) Die Nacht vor dem OSZE-Treffen ist nach Angaben der Hamburger Polizei ruhig verlaufen. Es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt und rund um das Messegelände waren enorm. Straßen waren abgesperrt, es gab Personenkontrollen. Jetzt Live-Stream Asuwärtiges Amt vom OSZE-Ministerrat in Hamburg.

Auf den Straßen rund um das Messegelände herrschte gähnende Leere. So war etwa auf der wichtigen Verbindung zwischen Schlump und Dammtor, wo sonst der morgendliche Berufsverkehr in die Stadt rollt, nur vereinzelte Fahrradfahrer zu sehen.

Mehr als 13.000 Polizisten sollen den Gipfel absichern. Damit erlebt Hamburg einen der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Stadt.