rtn) Am Rande des OSZE-Treffens in Hamburg gab es am Donnerstag Proteste. Mehrere Demonstrationen waren bei der Polizei angemeldet. Ein Aufzug zog mit rund 1.300 Teilnehmern des linken Spektrums durch das Schanzenviertel, begleitet von einem sehr großen Polizeiaufgebot.



Eine für 20 Uhr ebenfalls an der Feldstraße angemeldete Kundgebung einer anderen linken Gruppe verlief ebenso ruhig.



Am frühen Donnerstagabend wurde ein Protestzug kurdischer Verbände am Jungfernstieg aufgelöst. Eigentlich wollten die Teilnehmer vom Hachmannplatz durch die Innenstadt bis zu Feldstraße ziehen. Doch sie waren zu langsam unterwegs und störten deshalb die Reise der OSZE-Teilnehmer zum Rathausempfang. Einige Demonstranten machten sich daraufhin auf eigene Faust auf den Weg, um an der anderen Demo an der Feldstraße teilzunehmen. Zu den Demos am Vormittag kamen nur Wenige.

Eine für 20 Uhr ebenfalls an der Feldstraße angemeldete Kundgebung einer anderen linken Gruppe verlief ebenso ruhig.



Hintergrund:

1. Aufzug: "OSZE: Statt Frieden und Sicherheit - Krieg und

Destabilisierung in Kurdistan und Anderswo!"



Gegen 16:05 Uhr begann die Anfangskundgebung am Hachmannplatz. Der

Aufzug startete gegen 16:45 Uhr am Hachmannplatz und steigerte sich

in der Spitze auf ca. 820 Teilnehmer. Er verlief über die

Kirchenallee, Steintordamm, Mönckebergstraße, Bergstraße,

Jungfernstieg bis zum Gänsemarkt. Der Leiter der Versammlung beendete

die störungsfrei verlaufende Versammlung am Gänsemarkt.



2. Aufzug "Gegen die OSZE-Konferenz in Hamburg!"



Gegen 18:15 Uhr formierte sich im Bereich der Feldstraße der

Aufzug, der in der Spitze ca. 1300 Teilnehmer erreichte. Der Aufzug

setzte sich etwa um 18:50 Uhr über folgende Straßenzüge in Bewegung:



Feldstraße, Neuer Kamp, Neuer Pferdemarkt, Schulterblatt,

Altonaer Straße, Kleiner Schäferkamp, Beim Schlump, Bundesstraße,

Edmund-Siemers-Allee- Theodor-Heuss-Platz, Dammtordamm Im Verlaufe

des Aufzuges kam es zu einzelnen Würfen von Pyrotechnik sowie

einzelnen Vermummungen. In einem Fall kam es in Höhe der Straße

Schulterblatt in Höhe der "Roten Flora" zu einem Böllerwurf in

Richtung der Polizeikräfte. Gegen 20:15 Uhr erreichte die Spitze des

Aufzugs den Endkundgebungsort am Dammtordamm. Der Veranstalter

erklärte gegen 20:30 Uhr das Ende der Veranstaltung, die sich in der

Folge zügig auflöste.