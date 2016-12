(rtn) Gerade feierte Patricia Kaas ihren 50. Geburtstag und veröffentlichte ein neues Album. Kaas spricht über ihre Kindheit, das Älterwerden und sagt, warum sie sich für eine Tätowierung entschieden hat.





Peter Tauber, Politiker

Er ist der Generalsekretär der CDU. In der Sendung sagt Tauber, was auf dem CDU-Parteitag beschlossen wurde, äußert sich zu Merkels Flüchtlingspolitik und zur Forderung nach einem Burka-Verbot.



Christoph Schwennicke, Journalist

Den Parteitag der CDU hat Schwennicke mit Interesse verfolgt. Der Chefredakteur des Magazins "Cicero" sagt: "Merkels Alleingang hat das politische Klima in Deutschland vergiftet."



Dirk Stermann, Kabarettist

Seit knapp 30 Jahren lebt Stermann in Österreich. In der Sendung spricht er über die Bundespräsidentenwahl in Österreich und seinen Roman "Der Junge bekommt das Gute zuletzt".



JP Kraemer, Unternehmer und Moderator

Er liebt Autos und betreibt den erfolgreichsten Auto-Tuning-Channel. In der Sendung erzählt Kraemer, was Automarken über Fahrer verraten und spricht über seine Live-Show "PS: Ich liebe Euch". Quelle: ZDF