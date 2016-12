(rtn) Die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE und Hauptsponsor L’ORÉAL Professionelle Produkte luden zum Charity Ladies’ Lunch mit rund 100 Teilnehmerinnen ins Restaurant HENSSLERS KÜCHE in Hamburg ein.



Im Vordergrund: krebskranke Frauen. Ihnen kommt auch der Erlös zugute, denn die gemeinnützige Organisation DKMS Life setzt sich für Krebspatientinnen ein und bietet kostenlose Kosmetikseminare in Deutschland an.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Petra van Bremen-Kubenz , Bettina Wulff, Sabrina Staubitz, Annika de Buhr, Elna-Margret Prinzessin von Bentheim zu Steinfurt, Nova Meierhenrich mit Gastgeberin Ruth Neri, Julia Jäkel-Wickert, Tanja Schumann, Katharina Schubert, Ina Menzer