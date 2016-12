(rtn) Der Löschzug der Hauptwache wurde am Donnerstagabend zu einem Küchenbrand in der Holstenstraße alarmiert. Vier Bewohner hatten zunächst eigene Löschversuche unternommen, mussten dann aber auf Grund der starken Rauchentwicklung abbrechen, sagte Feuerwehreinsatzleiter Alexander Pankau.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen zügig ab. Die Bewohner blieben unverletzt. Insgesamt waren an der Einsatzstelle dreißig Rettungskräfte eingesetzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.