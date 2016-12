(rtn) Der 41 Jahre alte Mann, der seine Frau in der Kieler Nachbargmeinde Kronshagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergoss und anzündete, sitzt jetzt in Untersuchungshaft im Gefängnis in Neumünster. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Ein Haftrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl und folgte damit einem Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft. Der Mann soll seine getrennt von ihm lebende Ehefrau am Mittwochmorgen nach einem Streit im Auto mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und danach auf offener Straße angezündet haben - sie erlag noch am selben Tag ihren schweren Brandverletzungen.