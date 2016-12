rtn) Mit seinem Greatest Hits Programm nimmt Elton John seine Fans nicht nur auf Reisen in die Vergangenheit, sondern wird bei seinen kommenden Konzerten ebenso einige Lieder seines aktuellen Top 10 Albums "Wonderful Crazy Night" präsentieren. Im kommenden Jahr kommt der Kümstler u.a. auch nach Hamburg







Die Shows von ELTON JOHN sind ein „Dankeschön“ an all seine Fans, die ihm über Jahre hinweg treu geblieben sind und in den vergangenen Jahren Verständnis für seinen Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, gezeigt haben. „Ich werde es wohl nicht schaffen, überall hinzukommen, wo meine Fans sind und waren – aber ich werde es versuchen“ verspricht das britische Pop-Idol. Gestern war der Künstler im Hallenstadion Zürich zu Gast. Quelle: eventime