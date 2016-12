Sieverstedt (rtn/iwe) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Landesstraße 317 zwischen Tarp und Schleswig zwei Menschen schwer verletzt worden. Ausgelöst hatte den Unfall vermutlich ein missglücktes Überholmanöver. Mit Video.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst trafen kurz nach der Alarmierung gegen 14.15 Uhr an der Unfallstelle auf ein regelrechtes Trümmerfeld. Ein Fahrzeug lag überschlagen in der Böschung, ein weiteres stand rund 150 Meter entfernt auf der Fahrbahn. In beiden Wagen waren die Fahrer eingeklemmt.

Während die Freiwillige Feuerwehr Tarp die eingeklemmte Fahrerin des überschlagenen Peugeot 208 Cabrio übernahm, arbeitete die parallel alarmierte Wehr aus Wanderup an dem ebenfalls schwer beschädigten Volvo und befreite den darin eingeklemmten Fahrer mit Rettungsschere und Spreizer.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin des Peugeot aus Richtung Schleswig kommend in Richtung Tarp unterwegs. Sie wollte vermutlich einen vor ihr fahrenden Mercedes überholen, unterschätzte dabei aber offenbar die Geschwindigkeit eines in diesem Moment entgegenkommenden Volvo V60. Die 64-jährige versuchte noch, wieder nach rechts einzuscheren. Dennoch kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Volvo. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge rund 150 Meter weit auseinandergeschleudert, bevor sie zum Stillstand kamen. Die Straße war nach dem Unfall mit Trümmerteilen übersät.



Die beiden Fahrzeugführer wurden nach einer Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser eingeliefert. Die Landesstraße 317 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehr als eine Stunde voll gesperrt.