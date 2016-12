rtn) Wegen angeblichem Chlorgasgeruch wurde am Freitagnachmittag eine Probe im Kleinen Theater Bargteheide unterbrochen. Alle Beteiligten wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.



Unter Atemschutz nahmen Feuerwehrleute diverse Messungen vor. Stellten dabei aber keine bedrohlichen Werte, sondern lediglich Chlorgeruch fest. Wahrscheinlich wurde dieser durch Reinigungsarbeiten ausgelöst. Nach einer Belüftung konnten alle am Theaterstück beteiligten wieder in das Gebäude zurück.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, zusätzlich alarmiert waren LZG, Rettungsdienst , SEG Rettungsdienst und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst