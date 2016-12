rtn) Nach einer im Internet angekündigten Demonstration rivalisierender Türken und Kurden auf der Wallhalbinsel ging es am Sonnabend für einen Teil der Eutiner Einsatzhundertschaft nicht wie geplant direkt vom Hamburger OSZE-Gipfel in den Wochenendurlaub, sondern weiter nach Lübeck. Auftrag: Ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppen zu verhindern.



Mehrere Einsatzfahrzeuge der Hundertschaft bezogen Stellung vor der Muk und der gegenüberliegenden "Alternativen". Außerdem waren mehrere Fahrzeuge auf Präsenzstreife in der Lübecker Innenstadt unterwegs. Hintergrund: In der vergangenen Woche hatte es am Rande einer Demonstration gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden gegeben. Um eine Wiederholung der Gewalt zu verhindern hatte man präventiv die Einsatzhundertschaft nach Lübeck geschickt. Doch Demonstranten waren weit und breit nicht zu sehen. Bis zum Abend blieb es ruhig, das einzige was kurze Zeit für Aufregung sorgte, war der dichte Rauch einer alten Dampflok, der in dunklen Schwaden über das Gelände der "Walli" zog.