(rtn) Seit 1995 lädt Klaus Schümann, Verleger und Herausgeber, Vertreter aus Politik, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport in das Hotel Louis C. Jacob zum Neujahrsempfang.



Das hanseatische Ereignis zählt zu den herausragenden Empfängen Hamburgs. Rund Rund 850 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft folgten der Einladung zur 22. Auflage in diesem Jahr. Gastredner war in diesem Jahr Peter Gauweiler.



Der BLANKENESER NEUJAHRSEMPFANG fand das erste Mal 1995 in den Redaktionsräumen des BLANKENESER KLÖNSCHNACK (damals noch Auguste-Baur-Straße) statt. 60 Gäste, hauptsächlich aus der Medienbranche kamen, verputzten ein Fass Bier, etwas Wein, zahlreiche Schnittchen. Die Sache sprach sich herum und so traf man sich 1996 im Blankeneser Gemeindesaal. Der war 1998 mit 400 Zusagen an seinen Grenzen. Spontan bot Hoteldirektor Jost Deitmar das Louis C. Jacob als Austragungsort an. Begeisterte Zustimmung und weiteres Wachstum waren die Folge.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen:Jost Deitmar , Klaus Schümann, Annette Marberth-Kubicki und Wolfgang Kubicki, Christoph Ahlhaus und Simone Alhaus, Caroline Kiesewetter, Hannelore Lay, Joachim Weinlig-Hagenbeck, Marlies Moeller Jo Brauner und Ann Brauner, Michael Thiel, Yared Dibaba, Dirk Vorwerk, Hans Scheibner, Petra Verena Milchert, Peter Gauweiler, Lore Maria Peschel-Gutzeit, Christa Goetsch und Karlheinz Goetsc, Rolf Zuckowski, Manfred Baumann und Katharina Baumann, Annika de Buhr, Lutz Marmor, Sabine Rossbach, Eberhard Moebius, Ian K. Karan, Katja Suding und Udo Riglewski, Hermann Rauhe, Michael Otto und Christl Otto, Rhea Harder, Dirk Kowalke und Rüdiger Kowalke, Christian von Boetticher, Pieter Wasmuth, Bernd Glathe und Anja Glathe