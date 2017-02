Glätteunfälle auf der Autobahn

(rtn) Auf der A 1 sind in der Nacht zwischen der Raststätte Buddikate und Ahrensburg auf glatter Fahrbahn drei Autos nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Knick gelandet.



Erstmeldungen wonach Personen in den Autos eingeklemmt wären, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Sie hatten sich alle noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus den Fahrzeugen befreit. Alle vier Insassen aus den Autos blieben unverletzt, wurden aber vom Rettungsdienst betreut. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn in Richtung Hamburg für etwa eine Stunde lang voll gesperrt.



Im Einsatz waren FF Bargteheide, FF Hammoor, Rettungsdienst und Polizei