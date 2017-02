(rtn) Nach einem technischen Defekt geriet am Donnerstagabend am Hopfenbach in Ahrensburg ein Ford in Brand. Mitarbeiter einer benachbarten Firma entdeckten das Feuer und löschten erste Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher ab.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute der FF Ahrensburg den Motorbrand endgültig ab. Danach wurde das Auto mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Brandnestern überprüft. Menschen wurden nicht verletzt. Die beiden Insassen des Fortd hatten den Brand rechtzeitig entdeckt und den Notruf gewählt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, Rettungsdienst und Polizei