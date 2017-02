(rtn/iwe) Bei einem schweren Unfall starb in der Nacht ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Dänemark. Der Mann war mit seinem Porsche in Richtung Norden unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Harrislee die Kontrolle über seinen Wagen verlor und zwei Mal gegen die Leitplanke geschleudert ist.

Den Rettungskräften bot sich an der Unfallstelle ein wahres Trümmerfeld, sagte Peter-Walter Johannsen von der Feuerwehr Handewitt. Die Feuerwehr musste das Dach des Wagens abtrennen, um den Fahrer aus dem Wrack zu befreien. Trotz des schnellen Einsatzes der Retter konnte der Notarzt nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Die 40-Jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.





Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch. Während der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Autobahn für rund zwei Stunden lang voll gesperrt.