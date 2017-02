rtn) Nach dem Wasserrohrbruch am Voßberg in Großhansdorf haben am Samstagmorgen die Techniker von Hamburg Wasser mit der Reparatur der beschädigten Hauptwasserleitung begonnen. Wenn alles klappt, sollen die Arbeiten bis Mittag beendet sein. Zur Versorgung der Anwohner wurde ein 1000-Liter-Wassertank in der Straße aufgestellt.



Bei Minustemperaturen war in der Nacht eine Hauptwasserleitung gebrochen. Das austretende Wasser drohte in die Garage eines Hauses zu laufen. Ein Hausbewohner hatte deshalb die Feuerwehr informiert. Feuerwehrleute der FF Großhansdorf lokalisierten die Bruchstelle und bauten aus Säcken mit Bindemitteln einen provisorischen Schutz. Gleichzeitig brachten sie eine Pumpe vor der Drainage zur Garage in Stellung, damit das Wasser dort nicht hineinlaufen konnte. Während dieses Arbeiten wurden die Feuerwehrleute bei den frostigen Temperaturen von Anwohnern mit heißem Tee und Kaffee versorgt.