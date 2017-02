Straße bei Rohrbruch unterspült

rtn) Nach dem Bruch einer Wasserleitung wurde am Samstagmorgen der Reinbeker Weg in Wentorf bei Hamburg unterspült. Daraufhin wurde die Straße zwischen dem Hochweg und an der Hege gesperrt.



Das Wasser sprudelte an mehreren Stellen aus dem Asphalt und floss Richtung Reinbek.

Die von der eingesetzten Feuerwehr informierten Techniker der Hamburger Wasserwerke schieberten die Wasserleitung ab und begannen mit der Reparatur. Bereits in der Nacht war am Voßberg in Großhansdorf eine Hauptwasserleitung gebrochen. Inzwischen ist dort der Schaden behoben.



Im Einsatz waren FF Wentorf, Hamburger Wasserwerke ,Ordnungsamt und Polizei