(rtn) Neue Infos: Bei einer Massenkarambolage im Schneeschauer kam am Samstagnachmittag auf der A 1 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe eine Autofahrerin ums Leben, fünf weitere Menschen wurden schwer und mindestens zehn leicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen sind bei einem plötzlich einsetzenden Schnee- und Graupelschauer auf der spiegelglatten Fahrbahn 26 Autos, ein Klein-Transporter und drei Sattelzüge miteinander kollidiert.



Die Rettungskräfte ist mit einem Großaufgebot und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Die Autobahn ist zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Durch den Unfall staute sich der Verkehr bis weit nach Bargteheide zurück. In der Folge sind am Stauende zwei Autos zusammengeprallt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen sind von der Polizei das THW zum Ausleuchten der Unfallstelle und ein Sachverständiger angefordert

Wie lange die Rettungs- und Bergungsarbeiten andauern werden, ist nicht bekannt.