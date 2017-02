(rtn) Nach der Massenkarambolage auf der A 1 war die Fahrbahn Richtung Norden wegen der Unfallaufnahme durch Polizei und mehrere Sachverständige bis 23.35 Uhr voll gesperrt.

Die Fahrbahn in Richtung Süden wurde um 20.25 Uhr von der Polizei wieder frei gegeben. Zuvor hatte die Autobahnmeisterei die vereiste Fahrbahn abgestreut. Der Verkehr wurde an der AS Bargteheide abgeleitet.



In einem Schnee- und Graupelschauer waren am Nachmittag zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe insgesamt 26 Autos, ein Klein-LKW sowie drei Sattelzüge in eine Massenkarambolage verwickelt. Dabei starb eine 73 Jahre alte Frau aus Bremen, sechs Menschen wurden schwer und neun weitere leicht verletzt. Am Stauende kam es zu einem Folgeunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Dort war die FF Großhansdorf eingesetzt.



Auf Grund der Lage hatte die Integrierte Regionalleitstelle Süd der Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn ein Großaufgebot von Rettungskräften zur Autobahn geschickt: FF Bad Oldesloe, FF Hammoor, FF Bargteheide, FF Großhansdorf,

FF Reinbek als LNA-Zubringer, Rettungsdienst mit zahlreichen Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen, Notärzte, Leitender Notarzt, SEG Stormarn, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Stormarn und Herzogtum Lauenburg, Kreisbrandmeister Gerd Riemann, Technische Einsatzleitung (TEL), Kriseninterventionsteam des ASB, ASB RV Stormarn-Segeberg, Malteser im Kreis Stormarn, 1. Sanitätsgruppe des DRK Stormarn, DLRG Stormarn, 1. Betreuungsgruppe des DRK Stormarn aus Reinbek und die 2. Betreuungsgruppe des DRK Stormarn aus Reinfeld sowie die Einsatzleitung Betreuung vom DRK Stormarn, die die Notunterkunft in der Schule in Bargteheide betrieben haben (incl Versorgung mit Essen und Getränken), vier Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg, ASB Betreuungsgruppe Stormarn, DRK Betreuungsgruppe Schwarzenbek, THW Bad Oldesloe, THW Ahrensburg und die Autobahnpolizei mit über dreissig Beamten und mehrere Unfallsachverständige.