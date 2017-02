(rtn) Ein Feuer in der Küche einer Wohnung in der Hoisdorfer Landstrasse in Großhansdorf hat am frühen Sonntagmorgen einen Einsatz für die Feuerwehr ausgelöst.



Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute der FF Großhansdorf in die betreffende Wohnung vor. Auf dem heißen Herd war eine Holzplatte und Essen in Brand geraten. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.