(rtn) Flammen schlugen aus dem Schlot und dichter Rauch zog über ein Einfamilienhaus am Rehwinkel in Börnsen hinweg. Ein Schornsteinbrand hatte in der Nacht für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt.



Die Feuerwehrleute bauten einen Löschangriff auf und kehrten den Kamin von der Schiebleiter aus. Danach brachten den Brandschutt vor das Haus. Ein Rettungswagen war zur Absicherung der Einsatzkräfte am Brandort dabei.