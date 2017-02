(rtn) Bei einem Unfall wurde in der Nacht auf dem Kirchenheerweg in Hamburg ein Autofahrer verletzt. Der Mann war mit seinem Ford Fiesta bei Glatteis in den Graben gerutscht und hatte dabei einen Beleuchtungsmast aus Holz gerammt.



Feuerwehrleute und der Rettungsdienst versorgten den Mann am Unfallort. Der Verletzte wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleutestellten den Brandschutz sicher und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindcemitteln ab.



Im Einsatz waren FF Krauel, Rettungsdienst und Polizei