(rtn/iwe) Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße im Ortsteil Makerup sind am Sonntagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Die Fahrerin eines Renault ist bei Glatteis ins Rutschen gekommen und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Gegen 10:50 Uhr war der mit zwei Personen besetzte Renault Kangoo auf der Hauptstraße in Husby von Hürup in Richtung Grundhof unterwegs. Im Ortsteil Makerup kam der Wagen auf Grund von Glatteis auf der Straße plötzlich von der Straße ab und streifte mit den Rädern die Bordsteinkannte. Anschließend drehte sich der Wagen und stürzte um und blieb auf der Beifahrerseite an einem Baum neben der Straße liegen.

Unfallzeugen alarmierten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Verletzten. Ein minderjähriges Kind konnte das Auto von alleine verlassen. Die im Fahrzeug eingeklemmte Mutter wurde von den Ersthelfern über den Kofferraum befreit.

Nach einer Erstversorgung wurden beide Insassen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der beschädigte Renault wurde auf einen angrenzenden Hof geschoben. Die Hauptstraße war während der Rettungsaktion gesperrt. Die Leitstelle Nord schickte die Freiwilligen Feuerwehren Makerup, Husby, Hürup Weseby und Trekelsoft sowie zwei Rettungswagen und den Notarzt aus Steinbergkirche zur Einsatzstelle, welcher mit dem Rettungshubschrauber zum Einsatzort geflogen wurde.