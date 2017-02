(rtn) Eine ältere Autofahrerin ist am späten Montagnachmittag beim Ausparken vom Bremspedal abgerutscht und mit ihrem Golf-Automatik in das Schaufenster des Sanitätshauses Buder in der Hagener Allee in Ahrensburg gerauscht.



Inhaberin Gabriele Baaß saß gerade im Büro, als es plötzlich rummste. "Ich stand vom Schreibtisch auf und ging in den Verkaufsraum um nachzusehen. Da sah ich auch schon Bescherung. Alle Schubladen waren offen und deren Inhalt hatte sich am Boden vor dem Verkaufstresen verteilt".

Auf Grund erster Meldungen hatte die Rettungsleitstelle IRLS-Süd alle drei Ahrensburger Ortswehren und den Rettungsdienst mit Notarzt zum Einsatzort geschickt. Für die Feuerwehren war kein Eingreifen mehr erforderlich, entgegen erster Meldungen war niemand im Unfallwagen eingeklemmt. Um die leicht verletzte Autofahrerin und deren Ehemann kümmerte sich der Rettungsdienst. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.