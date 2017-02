(rtn) Regisseur Jochen Hick und Protagonist Mario Röllig waren gestern im Abaton-Kino zur Hamburg-Premiere des Dokumentarfilms "Der Ost-Komplex zu Gast".



Mario Röllig(50) – aus einem SED-treuen Elternhaus und schwul – ist ein viel gefragter „DDR-Zeitzeuge“. Der Film begleitet den Mann, dessen Leben auch mehr als 25 Jahre nach dem Mauerfall stark von seinen Erfahrungen in der DDR geprägt ist, auf seinen Vortragsreisen durch Deutschland und in die USA. Daneben werden einige andere Zeitzeugen porträtiert.



Mario Röllig ist kein Intellektueller. Seine Geschichte habe ihn politisch gemacht, sagt er. 1987 wollte er aus ganz unpolitischen Motiven aus der DDR fliehen: sein Geliebter lebte in West-Berlin. Er wurde an der ungarischen Grenze gefasst und landete im Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Quelle: Abaton-Kino