(rtn) Der Journalist Dieter Kronzucker hat viele Jahre als Korrespondent in den USA gearbeitet. Am Freitag wird Trump als amerikanischer Präsident vereidigt. Kronzucker gibt seine Einschätzung zu Präsident Trump.



Markus Feldenkirchen, Journalist

Feldenkirchen ist überzeugt: "Trump wird unberechenbar, sobald er kritisiert oder nicht ausreichend gelobt wird." Der Journalist sagt, was sich unter Trumps Politik ändern könnte.



Robert Stadlober, Schauspieler

Aktuell ist er im historischen ZDF-Zweiteiler "Das Sacher" zu sehen. Stadlober spricht über seine Karriere und sagt, wie ihn seine Rolle als Vater verändert hat.



Franz Klammer, Ex-Skiprofi

Er zählt zu den besten Skifahrern aller Zeiten. Bis heute hält Klammer den Rekord für den größten Abstand in einem Weltcuprennen. In der Sendung erzählt er, was ihn im Leben geprägt hat.



Sieglinde Zimmer-Fiene, Thema Kaufsucht

Seit drei Jahrzehnten kämpft Zimmer-Fiene gegen ihre Kaufsucht an. In der Sendung erzählt sie, wie sich ihre Kaufsucht entwickelt hat und wie sie anderen Betroffenen hilft. Quelle: ZDF