(rtn) Zehn Menschen starben, 38 Überlebende verloren Angehörige und Freunde und trugen teilweise schwere Verletzungen davon. Bis heute haben sie unter den physischen und psychischen Folgen dieser furchtbaren Ereignisse zu leiden. Am 18. Januar 1996, brannte die Asylunterkunft in der Lübecker Hafenstraße 52 komplett aus.



Die Bilder gingen damals um die Welt. Der Verdacht, es könnte sich um einen rassistischen Anschlag handeln, konnte von der Justiz nicht bestätigt werden. Am 18. Januar ist der 21. Jahrestag der Lübecker Brandkatastrophe, die weltweit für einen Aufschrei gesorgt hat.



Der Brand in der Lübecker Flüchtlingsunterkunft ist bis heute nicht aufgeklärt. Zwar gab es ein Gerichtsverfahren – aber ein Täter wurde nie verurteilt, auch die Hintergründe sind weiter unklar. Das Lübecker Flüchtlingsforum lädt ein zu einer Gedenkfeier an die Opfer des Brandes in der Hafenstraße am Mittwoch, 18. Januar, um 15 Uhr am Gedenkstein in der Hafenstraße, Ecke Konstinstraße.