(rtn) Nach einem Motorplatzer verlor ein Linienbus der VHH auf der A 1 kurz vor der Ausfahrt Ahrensburg am Mittwochvormittag eine größere Menge Motoröl.



"Es gab einen dumpfen Knall und dann sah ich die Rauchwolke im Rückspiegel," sagte der Busfahrer, der auf dem Weg in das Busdepot in Ahrensburg war. Fahrgäste hatte er nicht an Bord. Der Mann stellte den Bus auf dem Standstreifen ab, und informierte die Feuerwehr. Die Polizei sperrte eine Spur der Autobahn Richtung Norden. Die alarmierten Feuerwehrleute streuten die rund einhundert Meter lange Ölspur mit Bindemitteln ab. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm die ebenfalls eingesetzte Autobahnmeisterei. Der Bus wurde abgeschleppt.



Im Einsatz waren: FF Stapelfeld, FF Stemwarde, FF Großhansdorf, Polizei und Autobahneisterei Bad Oldesloe