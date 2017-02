(rtn) Nach einem technischen Defekt ist am Mittwoch am Zuschlag in Reinfeld ein Mercedes Vito komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Insassen hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.



Zunächst hatten sie den Brand nicht bemerkt, andere Autofahrer hatten sie durch Hupen und Lichtzeichen auf die Flammen aufmerksam gemacht. Kurz nach dem Alarm trafen die Feuerwehrleute der FF Reinfeld an der Einsatzstelle ein. Zu diese Zeitpunkt brannte der Vito bereits in voller Ausdehnung und dichter Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum das brennende Fahrzeug ab. Die Polizei hatte während der Löscharbeiten die Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Reinfeld, Rettungsdienst und die Polizei