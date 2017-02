(rtn) Die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks "Foto 51", das mit Hollywoodstar Nicole Kidman im Londoner West End zu sehen war, kommt im Hamburger Ernst Deutsch Theater auf die Bühne. Premiere ist am 19. Januar. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





London 1953, führende Wissenschaftler arbeiten fieberhaft daran, den sogenannten »Schlüssel des Lebens« zu entdecken: die Struktur der DNA. Zu dem Team, das nur aus Männern besteht, stößt die junge, brillante Rosalind Franklin. Sie hätte das Talent, das wissenschaftliche Wettrennen zugewinnen. Es gelingt ihr ein Röntgenfoto zu machen, das später entscheidend zur Entschlüsselung der Struktur beiträgt: Foto 51. Das Foto gelangt, ohne ihre Einwilligung, in die Hände ihrer Kollegen Watson und Crick, die es für ihre Forschung nutzen und mit dessen Hilfe ihnen der entscheidende Durchbruch gelingt. Für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA werden sie 1962 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.



Anna Ziegler (*1979) gilt als eine der wichtigsten neuen Dramatikerinnen der USA. Aufgewachsen in Brooklyn, studiert sie Englisch (Yale University) und Szenisches Schreiben (New York University). Ihre Dramen werden vielfach ausgezeichnet, für ›Foto 51‹ bekommt sie 2016 in London den begehrten Whats On Stage Award in der Kategorie Bestes Neues Stück. 2015 spielt Nicole Kidman am West End die Rolle der Rosalind Franklin.



Schauspiel von Anna Ziegler

Deutsch von Maria Harpner und Anatol Preissler

Regie: Hartmut Uhlemann

Bühne: Eva Humburg

Kostüm: Sabine Birker

Ensemble: Anton Faber, Anton Pleva, Nico Rogner, Stephan A. Tölle, Christoph Tomanek, Isabella Vértes-Schütter