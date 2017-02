(rtn) Mit ihrem Best-Of-Album «Vier und Jetzt» und einer ausgetüftelten Live-Show sind die Fantastischen Vier in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour unterwegs.





Die innovativen und mit Preisen überhäuften Live-Spektakel von Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilon setzen Massstäbe: Nach der monströsen Mittel-Rundbühne der «Für Dich immer noch Fanta Sie»-Tour und einem tonnenschweren «Rekord» LED-Würfel in goldener Bühnenoptik, der durch das Höhlenkonzert des MTV Unplugged II und der weltweit ersten 3D-Live-Übertragung in hunderte Kinos die Krone aufgesetzt wurde, kann man bereits jetzt auf die neue Tour gespannt sein.



Der dazugehörige Longplayer „Vier und Jetzt“ erscheint bereits am 06.11.2015 in diversen Konfigurationen sowie einer Fanbox und enthält das Beste der Fantastischen Vier von „Jetzt passt auf“, dem ersten Song vom 1991 erschienenen Debütalbum „Jetzt geht’s ab“, bis zur neuen Single „Name drauf“ feat. Seven! Quelle: Hallenstadion