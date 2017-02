(rtn) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstag auf der A 1 bei Bad Oldesloe eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Hamburg lebensgefährlich verletzt.





Nach Angaben der Polizei war die 20 Jahre alte Fra mit ihrem Opel Corsa in Richtung Hamburg unterwegs, als sie in Höhe Bad Oldesloe aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelleitplanke prallte. Anschließend schleuderte das Auto über alle Fahrstreifen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Corsa gegen einen Baum. Zwei Handwerker aus Hamburg hatten den Unfallwagen gesehen und die schwer verletzte Frau bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte versorgt. Gleichzeitig hatten sie einen Feuerlöscher bereit gestellt, da der Corsa stark qualmte. Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe stellten unter Atemschutz den Brandschutz sicher. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten die schwer verletzte Frau. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei eine Fahrspur der Autobahn Richtung Süden gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei