(rtn) Berlin 1888, im berühmten Dreikaiserjahr: An der Charité treffen die drei späteren Nobelpreisträger Emil von Behring, Robert Koch und Paul Ehrlich sowie der herausragende Pathologe Rudolf Virchow aufeinander.

Im „Armenkrankenhaus" Charité kämpfen sie um Anerkennung und Erfolg, für medizinische Durchbrüche zum Wohle der Menschheit, gegen schlechte Arbeitsbedingungen und unmenschliche Zustände. Unter ihnen entdeckt die freigeistige, rebellische Ida ihre große Leidenschaft für Medizin und geht in dieser patriarchalischen Welt unbeirrbar ihren Weg. Quelle: ARD



Foto- und Pressetermin „Charité" - neue historische Eventserie im Ersten

