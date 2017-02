(rtn) Vor 15 Jahren erkrankte sie an Vulvakrebs. Neun mal wurde Myriam von M. operiert. Sie spricht über ihre Geschichte und ihr Buch "Fuck Cancer: Denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs".



Sahra Wagenknecht, Politikerin

Sie ist Fraktionsvorsitzende der Partei DIE LINKE im Bundestag. In der Sendung äußert sich Wagenknecht zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und spricht über Steuer-Ideen ihrer Partei.



Martin Richenhagen, Manager

Er ist einer der wenigen deutschen CEOs in den USA. In der Sendung spricht Richenhagen über seinen Karriereweg und sagt, was er von Präsident Donald Trump erwartet.



Henry Hübchen, Schauspieler

Seit fast 50 Jahren ist er als Schauspieler erfolgreich. In der Sendung spricht Hübchen über seine Entscheidungsschwäche und seinen Film "Kundschafter des Friedens".