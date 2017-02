(rtn) Für kurze Zeit zurück im Heimathafen. "Ich war noch niemals in New York" feierte am Donnerstagabend mit prominenten Gästen Premiere im Stage Theater an der Elbe in Hamburg. Wir waren dabei.



Ich war noch niemals in New Yor bringt gute Laune und Lebensqualität auf die Bühne. Mit einem Mix aus Leichtigkeit, Charme, Humor und nachdenklichen Momenten nimmt uns das Musical mit auf eine Reise ins Leben. Es ist ein turbulentes Erlebnis, das sich niemand entgehen lassen sollte. Gönnen Sie sich diesen



Kurzurlaub für die Seele. Erleben Sie ein Musical, das Lebensfreude pur versprüht. Prachtvolle Kostüme, atemberaubende Bühnentechnik sowie Gesang und Tanz in Perfektion, begleitet von einem epochalen Live-Orchester, setzen die Story so intensiv in Szene, dass man als Zuschauer alles um sich herum vergisst.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sandra Quadflieg, Rhea Harder - Vennewald mit Ehemann Jörg Vennewald, Janina Korn, Christine Deck, Birgit Hahn, Susan Sideropoulos, Raphael Schneider, Saskia Leppin, Nandini Mitra, Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann, Helmut Lotti, Ilona und Klaus Baumgart, Laura Wontorra, Pepe Lienhard und Freddy Burger, Heidrun von Goessel und Ehemann Gerd Jacobs, Collien Ulmen-Fernandes, Anna Heesch und Ralf Dümmel, Michaela Schaffrath und Freund Carlos Anthonyo, Sylvia und Bruno Labbadia, Ina Menzer, Petra van Bremen, Anke Harnack mit Ehemann Tim Kaiser, Gerrit und Frederik Braun mit Ehefrauen, Gerhard Delling