(rtn) Bülent Ceylan ist mit seinem neuen Programm „KRONK“ auf Tour und kümmert sich um kleine und große Wehwehchen! Bülent Ceylan ist vom 25.01.17 bis zum 02.03.2017 in Köln-Ossendorf zu Gast.





Krank oder wie eben der Mannheimer sagt: "KЯONK", sind ausser Körper und Geist vor allem auch Situationen, in die wir täglich geraten. Und die werden in gewohnter Art und Weise von Bülent Ceylan intensiv untersucht, professionell diagnostiziert und mit dem besten Heilmittel der Welt, dem herzhaften Lachen behandelt. Da werden Krankheiten abgeklopft wie die aktuell sich immer weiter ausbreitenden, fremdenfeindlichen Seuchen, die durchaus öfter auftretende Herz- und Rückgratlosigkeit und es wird dem einen oder anderen Grossmaul der Lügenbeutel entfernt! Quelle: Hallenstadion Zürich