(rtn) Bei einem Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber am Glindfelder Weg in Bargteheide brachten Feuerwehrleute in der Nacht drei Hausbewohner in Sicherheit. Sie blieben unverletzt und wurden vom Rettungsdienst betreut.



Wegen einer starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr um 02.17 Uhr alarmiert und traf wenig später am Brandort ein. Unter Atemschutz rückten die ersten Trupps in das Gebäude vor und brachten drei Bewohner in Sicherheit. Insgesamt waren in dem Haus zehn Personen gemeldet, zum Brandzeitpunkt waren jedoch nur drei von ihnen zu Hause. Ausgebrochen war das Feuer an einer Lampe in einer leerstehenden Wohnung, deren Fenster mit Holzplatten verschlossen war. Neben der Lampe brannten auch Teile des untergestellten Mobiliars. Das Feuer war schnell gelöscht, hatte aber zu einer starken Verqualmung des gesamten Hauses gesorgt. Deshalb wurde das Gebäude nach Abschluss der Löscharbeiten mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, Rettungsdienst und Polizei