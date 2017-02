(rtn) Er starb jung, doch seine Hits wie "Rock Me Amadeus", "Der Kommissar" und "Jeanny" begeistern die Menschen noch immer. Mit minutenlangem Applaus ist am Freitagabend die Uraufführung von "Falco - Das Musical" in Kempten gefeiert worden.



Rund 2000 Zuschauer sahen in der Veranstaltungshalle BigBox Allgäu eine emotionale, bildgewaltige und schrill-bunte Show über das Leben des charismatischen Künstlers. Nun geht die Produktion auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz



Für die Hauptrolle als Falco konnte Alexander Kerbst gewonnen werden. Zum Verwechseln ähnlich und mit größter Präzision verkörpert er die Kunstfigur wie kaum ein anderer. „Er ist die perfekte Kopie: Er sieht aus wie Falco, er singt wie Falco, er bewegt sich wie Falco, er ist Falco!", berichtete die Süddeutsche über den an der Theaterhochschule Leipzig ausgebildeten Vollblut-Sänger und -Schauspieler. Quelle:BigBox