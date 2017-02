Feuer zerstört Gewächshaus

(rtn) Ein Feuer hat am Sonnabend ein Gewächshaus im Garten eines Einfamilienhauses am Lindenweg in Bünningstedt komplett in Schutt und Asche gelegt.



Als die Feuerwehrleute kurz nach Alarm am Einsatzort eintrafen, brannte das Gewächshaus bereits in voller Ausdehnung. Auch drohten die Flammen auf ein nahestehendes Gebäude überzugreifen. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das rund zwei Mal drei Meter große Gewächshaus ab. Verhinderten damit, dass der Brand übergegriffen hat. Zum Abschluss der Löscharbeiten wurde das ausgebrannte Gewächshaus mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Bünningstedt, FF Hoisbüttel, Rettungsdienst und Polizei. Die FF Ahrensburg war in Bereitstellung