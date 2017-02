(rtn) Glühweinwetter und Stimmung pur. Vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde lodern in den Feuerschalen die hellen Flammen in den Nachthimmel empor, es riecht nach frisch geröstetem Stockbrot, und Würstchen vom Grill, der heiße Glühwein dampft in den Tassen. Mit bunten Lichterketten ist das Feuerwehrhaus geschmückt, drinnen gibt es Tische und Bänke und sogar eine Bar.



Mehrere hundert Besucher sind am Sonnabend der Einladung ihrer Freiwilligen Feuerwehr gefolgt und genießen den Winterabend beim traditionellen Tannenbaumverbrennen der Wehr. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde hatten zusammen mit ihrer Jugendfeuerwehr und weiteren fleißigen Helfern die Tannenbäume und Adventskränze im Ort eingesammelt und auf dem Dorfplatz gestapelt. Genug Feuerholz, das Wärme nicht nur in die Herzen bringt. Tolle Veranstaltung, Daumen hoch!